Kuznetsova vence e encara Davenport A tenista russa Svetlana Kuznetsova derrotou, nesta quarta-feira, a compatriota Nadia Petrova, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-4) e 6/3 e garantiu vaga na semifinal do US Open. Sua próxima adversária será a norte-americana Lindsay Davenport.