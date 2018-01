Kvitova abusa dos erros e Pennetta busca virada para ir à semifinal

A checa Petra Kvitova sucumbiu aos próprios erros e acabou sofrendo uma grande virada da italiana Flavia Pennetta, nesta quarta-feira, em duelo que valia vaga na semifinal do US Open. Irregular em quase todos os fundamentos, a número quatro do mundo foi superada por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/2.

Kvitova cometeu nada menos que 60 erros não forçados em toda a partida. Para efeito de comparação, Pennetta registrou 16. À vontade no Grand Slam no qual obteve seus melhores resultados, a tenista da Itália soube tirar vantagem das falhas da rival e se garantiu na semifinal em Nova York pela segunda vez na carreira - a primeira foi em 2013.

Sua adversária na busca pela decisão será a vencedora do confronto entre a bielo-russa Victoria Azarenka e a romena Simona Halep. A ex-líder do ranking e a atual número dois se enfrentam ainda nesta quarta. A outra semifinal já está definida. Terá a local Serena Williams contra outra italiana, Roberta Vinci.

Nesta quarta, Kvitova saiu na frente em um set de quase uma hora, apesar dos seus 26 erros e de suas seis duplas faltas. Mais agressiva, obteve três quebras de saque, contra duas da italiana, e abriu vantagem no placar. Mas, aos poucos, as falhas constantes começaram a pesar para a checa. E Pennetta ganhou confiança para atacar mais. Obteve, assim, duas quebras e buscou o empate no jogo.

Embalada, a italiana cresceu ainda mais no terceiro set. Sem ter sequer o saque ameaçado, faturou mais duas quebras, tirando vantagem da própria consistência no fundo de quadra e dos 17 erros de Kvitova - Pennetta errou apenas três bolas. A italiana sacramentou a vitória em 2h23min.