Kvitova cai diante de tailandesa na estreia do Aberto da Austrália

MELBOURNE - Sexta cabeça de chave do Aberto da Austrália, a checa Petra Kvitova foi surpreendida logo em sua estreia no Grand Slam, nesta segunda-feira, em Melbourne, onde caiu diante da tailandesa Luksika Kumkhum, 88ª colocada do ranking mundial, autora de uma surpreendente vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 1/6 e 6/4.

Assim, a tenista da Tailândia se credenciou para encarar na segunda rodada a alemã Mona Barthel, que iniciou sua campanha na chave principal passando pela chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.

Surpreendente, Kumkhum precisou de apenas 32 minutos para ganhar o primeiro set, no qual aproveitou duas de sete chances de quebrar o saque de Kvitova, confirmou todos os seus serviços e fez 6/2.

Na segunda parcial, a checa reagiu ao converter três de oito break points e sofrer apenas uma quebra, o que lhe garantiu um 6/1. Porém, no set derradeiro, a tailandesa conseguiu mais duas quebras de saque e, derrotada apenas uma vez com o serviço na mão, aplicou o 6/4 que liquidou o confronto.

VENUS CAI

A norte-americana Venus Williams foi outra que não conseguiu passar da estreia na Austrália. A ex-líder do ranking mundial e atual 38ª colocada da WTA acabou sendo superada de virada pela russa Ekaterina Makarova, que venceu por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4, nesta segunda-feira, para ir à segunda rodada.

Cabeça de chave número 22 da competição, Makarova atuava como teórica favorita, mas havia sido derrotada por Venus nos dois confrontos anteriores entre as duas, sendo o último deles no Torneio de Roma de 2012.

Com a vitória sobre Venus, Makarova se credenciou para enfrentar na segunda rodada a norte-americana Irina Falconi, que na estreia arrasou a espanhola Anabel Medina Garrigues por 6/3 e 6/1.

Já a chinesa Na Li, quarta cabeça de chave em Melbourne, não teve nenhuma dificuldade para confirmar o seu favoritismo na primeira rodada. Ela passou pela croata Ana Konjuh com parciais de 6/2 e 6/0. Com isso, medirá forças na próxima fase com a suíça Belinda Bencic, uma juvenil de 16 anos de idade que derrotou a veterana japonesa Kimiko Date-Krum, de 43, por 2 sets a 1, com 6/4, 4/6 e 6/3.

ERRANI TAMBÉM CAI

Sétima cabeça de chave, a italiana Sara Errani decepcionou ao cair logo na estreia diante da alemã Julia Goerges, que ganhou com parciais de 6/3 e 6/2, e agora pegará a norte-americana Lauren Davis, esta vitoriosa ao passar pela compatriota Sachia Vickery por duplo 6/3.

Outra cabeça de chave que estreou nesta segunda foi a alemã Angelique Kerber. Nona pré-classificada, ela sofreu um pouco, mas derrotou a australiana Jarmila Gajdosova por 2 sets a 1, com 6/3, 0/6 e 6/2. Assim, pegará na próxima fase a russa Alla Kudryavtseva, que na estreia passou pela francesa Caroline Garcia por 6/2 e 7/6 (9/7).

A sérvia Ana Ivanovic, a alemã Sabine Lisicki e a australiana Samantha Stosur, respectivas 14ª, 15ª e 17ª cabeças de chave, também estrearam com vitória nesta segunda-feira. Também no grupo das pré-classificadas, a italiana Flavia Pennetta, a belga Kirsten Flipkens e a eslovaca Daniela Hantuchova foram outras tenistas que avançaram.