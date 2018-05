Kvitova cai e Ivanovic vence na estreia em Stuttgart

STUTTGART - A checa Petra Kvitova se despediu de forma precoce do Torneio de Stuttgart nesta quarta-feira, em sua estreia no saibro da competição alemã. Uma das favoritas ao título, ela foi superada pela russa Alisa Kleybanova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3). Por ser terceira cabeça de chave, Kvitova estreou direto na segunda rodada.

Pela mesma rodada, a italiana Sara Errani, oitava cabeça de chave, superou a estoniana Kaia Kanepi por duplo 6/3. Sua adversária nas quartas de final sairá do confronto entre a local Angelique Kerber e a espanhola Carla Suárez Navarro. Será a estreia de Kerber, maior esperança de título da torcida local, nesta quinta-feira.

Entre as demais tenistas da casa, somente Julia Goerges venceu nesta quarta. Sabine Lisicki e Andrea Petkovic foram eliminadas logo na estreia. Goerges bateu a romena Sorana Cirstea por 6/1 e 7/5. Ela terá pela frente agora a sérvia Ana Ivanovic, justamente a algoz de Lisicki, pelo placar de 6/1 e 6/3.

Petkovic, por sua vez, deixou a competição ao ser derrotada pela italiana Flavia Pennetta por 7/5, 3/6 e 6/1. A tenista da Itália vai encarar na segunda rodada a sérvia Jelena Jankovic.

MARROCOS

As favoritas ao título em Marrakech não decepcionaram os torcedores nesta quarta-feira. Primeira cabeça de chave, a eslovaca Daniela Hantuchova derrotou a espanhola Lourdes Dominguez Lino por 7/5 e 6/2. Nas quartas de final, sua oponente será a chinesa Shuai Peng, que avançou ao bater a ucraniana Maryna Zanevska por 6/4 e 7/6 (7/5).

Quinta pré-classificada, a espanhola Garbiñe Muguruza superou a suíça Stefanie Voegele por 6/3 e 6/2. Na sequência, ela vai duelar com Shahar Peer. A israelense venceu nesta quarta a austríaca Patricia Mayr-Achleitner por 7/6 (7/4), 4/6 e 7/6 (7/3). Ainda pela rodada de abertura, a eslovena Polona Hercog eliminou a chinesa Shuai Zhang por duplo 6/2.