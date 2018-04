Kvitova confirma favoritismo, passa por ucraniana e vai às quartas em Stanford

A checa Petra Kvitova não teve maiores dificuldades para chegar às quartas de final do Torneio de Stanford, nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, a cabeça de chave número 2 da competição derrotou a ucraniana Kateryna Bondarenko por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em apenas uma hora de partida.

Número 14 do mundo, Kvitova foi superior à adversária ao longo de todo o confronto. Foram oito oportunidades de quebra para a checa, que confirmou quatro e fez o suficiente para mandar a 111.ª colocada do ranking da WTA mais cedo para casa.

Com o resultado, Kvitova segue viva na luta pelo título da competição e terá pela frente nas quartas de final uma outra cabeça de chave. A checa vai encarar a norte-americana Catherine Bellis, norte-americana número 44 do mundo, e oitava favorita, que eliminou nesta quinta a paraguaia Verónica Cepede Royg por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2.

Em outra partida já encerrada nesta quinta pelo Torneio de Stanford, nova vitória de uma cabeça de chave. Quarta favorita ao título, a russa Anastasia Pavlyuchenkova passou pela norte-americana Alison Riske por 2 sets a 0, com direito a "pneu": 7/6 (7/3) e 6/2.