Kvitova derrota Kuznetsova e põe tchecas na liderança da Fed Cup

A vitória coloca as tchecas a apenas um ponto do primeiro título da Fed CuP como nação independente, depois da separação da Eslováquia em 1993.

O último triunfo veio quando, jogando como Tchecoslováquia, elas derrotaram a ex-União Soviética por 2x1 na final de 1988.

No primeiro encontro entre as duas jogadoras, a russa realizou algumas de suas melhores jogadas deste ano no set de abertura, acertando golpes fortes de trás da linha de fundo que diversas vezes deixaram a checa sem reação.

Após salvar um set point, Kvitova acertou uma bola na rede e acabou perdendo o primeiro set.

A tcheca, apoiada por um pequeno, mas animado, grupo de torcedores na arena coberta Olympic, em Moscou, conseguiu então uma liderança de 5x1 antes de selar o segundo set e empatar a partida.

Kuznetsova, entretanto, retomou a iniciativa no começo do terceiro set, com uma liderança de 3x0. Mas Kvitova, que já ganhou dos títulos em menos de um mês, incluindo os Campeonatos da WTA da semana passada, não se deixou abater ao conseguir, no momento mais crucial, reverter a partida.

A tcheca, que derrotou Maria Kirilenko em sets seguidos no sábado, obteve sua sexta vitória consecutiva na Fed Cup este ano.

Anastasia Pavlyuchenkova, que substituiu Kirilenko, enfrenta a número dois da República Tcheca Lucie Safarova no segundo duelo reverso neste domingo.