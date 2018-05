Kvitova passa por russa e vai encarar compatriota nas quartas em Praga

A checa Petra Kvitova fez a festa da torcida da casa e confirmou o favoritismo nesta quarta-feira, ao avançar às quartas de final do Torneio de Praga. Cabeça de chave número 2, a tenista não teve trabalho para eliminar a russa Natália Vikhlyantseva por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Número 10 do mundo, Kvitova passou sem sustos pela 83.ª colocada do ranking, em apenas 56 minutos. A checa aproveitou as quatro oportunidades de quebra que teve, enquanto salvou o único break point que cedeu a Vikhlyantseva, no segundo set.

Agora, Kvitova terá uma tarefa teoricamente mais complicada para buscar vaga nas semifinais. Ela vai encarar a compatriota Katerina Siniakova, cabeça de chave número 8, que passou por outra russa, Ekaterina Alxandrova, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3, em 2h04min de partida.

Sexta cabeça de chave em Praga, a chinesa Shuai Zhang também confirmou o favoritismo e eliminou a romena Elena-Gabriela Ruse por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Nas quartas, vai pegar a italiana Jasmine Paolini, que bateu a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/1.

Outra cabeça de chave que avançou nesta quarta foi a romena Mihaela Burzanescu. Algoz de Bia Haddad, ela eliminou a alemã Antonia Lottner por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/6 (9/7). Nas quartas, vai pegar a checa Krystina Pliskova, que passou pela chinesa Qiang Wang por 6/2 e 7/6 (7/3).

A veterana australiana Samantha Stosur, de 34 anos, bateu a checa Denisa Allertova com um duplo 6/4, enquanto a italiana Camila Giorgi fez 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, sobre a alemã Tamara Korpatsch.