Kvitova sofre, mas vence holandesa e conquista tricampeonato inédito em Madri

A checa Petra Kvitova sofreu para confirmar o seu favoritismo, mas faturou um inédito tricampeonato do Torneio de Madri ao vencer a holandesa Kiki Bertens por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 4/6 e 6/3, neste sábado, na decisão da competição realizada em quadras de saibro preparatória para Roland Garros, Grand Slam que começa no próximo dia 27, em Paris.

Vencedora deste evento de nível Premier do circuito profissional também em 2011 e 2015, a atual 10ª colocada do ranking mundial precisou de 2h52min em quadra para superar a tenista da Holanda, hoje 20ª da WTA, e se tornar a primeira jogadora a ganhar por três vezes o título da chave feminina na capital espanhola.

"Tudo que eu tinha em meu corpo, eu coloquei para fora, e ainda assim foi muito, muito difícil hoje", ressaltou Kvitova, que fez neste sábado o seu 11º jogo em 13 dias depois de também ter conquistado, na semana passada, o Torneio de Praga.

Nesta decisão muito equilibrada, cada tenista conquistou três quebras de saque e acabou pesando o fato de que a checa ganhou o primeiro set no tie-break e converteu dois de três break points na terceira parcial. Assim, ela ergueu o 24º troféu de simples de sua carreira, sendo o quarto apenas neste ano, enquanto Bertens fracassou na tentativa de buscar a sua sexta taça no circuito da WTA.

A campanha da holandesa de 26 anos, porém, esteve longe de ser um fracasso em Madri, onde ela avançou pela primeira vez à semifinal de um torneio de nível Premier da WTA, sendo que em sua campanha surpreendeu, entre outras rivais, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, atual vice-líder da WTA, nas oitavas de final, e em seguida despachou nas quartas de final a russa Maria Sharapova, ex-número 1 do mundo.

Pelo bom desempenho, Bertens deverá saltar da 20ª para a 15ª posição do ranking mundial na próxima segunda-feira, quando a listagem voltará a ser atualizada.