Kvitova surpreende e bate Clijsters na final em Paris

Clijsters vinha embalada pelo título do Aberto da Austrália, no final de janeiro, além do retorno à liderança do ranking. A belga, contudo, parou no saque poderoso da rival e não conseguiu evitar a derrota para Kvitova, atual número 18 do mundo.

A nova número 1 somou sua segunda derrota em finais neste ano - a primeira foi em Sydney, quando foi derrotada pela chinesa Na Li. Kvitova, por sua vez, confirmou o bom momento no circuito. Em janeiro, ela foi campeã do Torneio de Brisbane.

Neste domingo, a checa mostrou poder logo no primeiro game da partida, quando quebrou o saque de Clijsters. A belga chegou a devolver a quebra, mas perdeu novamente o serviço na sequência. Após abrir vantagem, Kvitova manteve o ritmo no segundo set, com bom aproveitamento no primeiro saque - foram 10 aces em toda a partida - e não teve problemas para fechar o jogo.