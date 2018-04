Kvitova vacila e é eliminada em Madri; Ivanovic avança

Número 8 do mundo, Kvitova oscilou no serviço e cometeu cinco duplas faltas. Acabou perdendo o saque por cinco vezes. Mais regular, Hantuchova aproveitou os vacilos da rival e, com uma forte reação, venceu o segundo e o terceiro sets e garantiu a vitória após 2h14min.

Nas oitavas de final, a tenista da Eslováquia vai enfrentar a estoniana Kaia Kanepi, que avançou no torneio ao eliminar a espanhola Carla Suarez Navarro por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Após a queda de Kvitova, a ex-número 1 do mundo Ana Ivanovic flertou com nova "zebra" nesta quarta diante da jovem britânica Laura Robson. A tenista de 19 anos saiu na frente, ao vencer o set inicial por 7/5, mas não sustentou a vantagem por muito tempo. Ivanovic empatou com um 6/2 na segunda parcial.

Robson, então, buscou a reação ao faturar quebra de saque no terceiro set. Em vantagem, chegou a sacar para o jogo. No entanto, sucumbiu à pressão da rival e perdeu o saque. Ivanovic, por sua vez, também serviu para o duelo, mas não aproveitou sua chance. Decidido no tie-break, com 7/6 (7/5), a partida terminou em uma dupla falta de Robson, para alívio da sérvia.

Nas quartas de final, Ivanovic terá pela frente a alemã Angelique Kerber, atual número seis do mundo, que eliminou mais cedo a russa Svetlana Kuznetsova por 3/6, 6/4 e 7/5. Em outra partida desta quarta, a russa Maria Kirienko despachou a francesa Kristina Mladenovic por 6/7 (5/7), 6/1 e 6/4.