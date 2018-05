Kvitova vence chinesa e faz final com romena em Praga

A checa Petra Kvitova está classificada para a decisão do Torneio de Praga. Nesta sexta-feira, a número dez do mundo confirmou o seu favoritismo ao superar a chinesa Shuai Zhang, a 31ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/0, em 1 hora e 18 minutos.

O confronto desta sexta-feira foi um desempate no confronto direto entre Kvitova e Zhang, pois cada uma havia vencido dois duelos. E esse triunfo foi o quarto consecutivo da checa em Praga sem perder sets, o que confirma a sua condição de favorita ao título do evento da WTA. Além disso, a classificou para a sua 30ª decisão.

O primeiro set do duelo foi difícil para Kvitova, que teve três break points, mas não converteu nenhum. Assim, a definição da parcial foi para o tie-break, em que Zhang chegou a estar em vantagem de 5/1, mas acabou sucumbindo por 8/6. Já o segundo set acabou sendo um passeio para Kvitova, que aplicou um "pneu".

Na decisão, a checa terá pela frente a romena Mihaela Buzarnescu, a número 37 do mundo, que derrotou, de virada, a italiana Camila Giorgi, a 58ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/5, nesta sexta-feira.

Duas vezes campeã de Wimbledon, em 2011 e 2014, Kvitova vai atuar em busca do 23º título da sua carreira, sendo o terceiro neste ano, enquanto a romena nunca levantou uma taça em eventos da WTA. O duelo entre elas, que decidirá o Torneio de Praga neste sábado, será inédito.