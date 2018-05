Kvitova vence compatriota e avança às semifinais em Praga

A checa Petra Kvitova está classificada às semifinais do Torneio de Praga. Nesta quinta-feira, a cabeça de chave número 2 e décima colocada no ranking da WTA confirmou o seu favoritismo ao aplicar um duplo 6/3 na compatriota Katerina Siniakova, a 51ª colocada no ranking, em 1 hora e 10 minutos.

Esta foi a terceira vitória de Kvitova na competição em Praga, sendo que ela ainda não perdeu sequer um set nesse evento. E para assegurar mais esse triunfo, Kvitova disparou 21 winners, além de ter convertido cinco de oito break points, embora tenha perdido o seu saque duas vezes.

Nas semifinais, Kvitova terá pela frente a chinesa Shuai Zhang, número 31 do mundo, que passou pele italiana Jasmine Paolini (144ª) por 6/4 e 6/3. O confronto direto entre a tenista da República Checa e a da China está empatado em 2 a 2.

Sétima cabeça de chave, a romena Mihaela Buzarnescu (37ª) avançou às semifinais ao bater a checa Kristyna Pliskova (74ª) por 6/2 e 6/3. E sua rival vai ser a italiana Camila Giorgi (58ª), que passou pela australiana Samantha Stosur (57ª) por 6/2 e 6/3.

RABAT

Também nesta quinta-feira, a belga Elise Mertens, cabeça de chave número 1 e número 19 do mundo, avançou às semifinais do Torneio de Rabat ao vencer a italiana Sara Errani (89ª) por 6/3 e 6/1. Sua próxima rival vai ser a taiwanesa Hsieh Su-Wei. A outra semifinal do evento marroquino será entre a australiana Ajla Tomljanovic e a sérvia Ajla Tomljanovic.