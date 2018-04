Kvitova vence pela 300ª vez e vai à semifinal em Sydney

A vitória desta quarta foi mais especial para Kvitova porque ela passou a somar 300 triunfos na sua carreira em 434 partidas disputadas. Agora, nas semifinais em Sydney, a checa vai encarar a búlgara Tszvetana Pironkova, 107ª colocada no ranking, que surpreendeu ao vencer a italiana Sara Errani, número 7 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3.

A outra semifinal do Torneio de Sydney também está definida e terá a presença da alemã Angelique Kerber, número 9 do mundo, que venceu a espanhola Carla Suárez Navarro, 16ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Kerber medirá forças com a norte-americana Madison Keys, número 36 do mundo, que vencia o primeiro set por 3/2 quando a compatriota Bethanie Mattek-Sands abandonou o duelo.