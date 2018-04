Kvitova vence romena e faz semifinal com Serena em Madri A checa Petra Kvitova será a adversária da norte-americana Serena Williams em uma das semifinais do Torneio de Madri, na Espanha, disputado em quadras de saibro. Nesta quinta-feira, a número 4 do mundo avançou ao derrotar a romena Irina-Camelia Begu, 37ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5 e 6/3.