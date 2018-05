Kyrgios supera Cilic e conquista 1º título de nível ATP

Conhecido pelas polêmicas dentro de quadra, o australiano Nick Kyrgios conquistou neste domingo seu primeiro título de nível ATP. Jogando no piso duro e coberto de Marselha, o número 41 do ranking derrotou o croata Marin Cilic na final por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3). Foi apenas a sua segunda final no circuito profissional. Na primeira, no Torneio de Estoril, em 2015, precisou se contentar com o vice-campeonato.

Desta vez, Kyrgios surpreendeu ao mostrar consistência do primeiro ao último jogo do campeonato. Pelo caminho, deixou dois cabeças de chave, ambos integrantes do Top 10: o local Richard Gasquet e o checo Tomas Berdych. Na final, bateu o campeão do US Open de 2014.

Para superar Cilic neste domingo, o australiano contou novamente com seu forte saque. Foram 17 aces e índice de aproveitamento de 94% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Desta forma, só teve o saque ameaçado uma vez em toda a partida e conseguiu evitar a quebra.

Já Cilic perdeu o serviço duas vezes, ambas no set inicial. A segunda parcial foi bem mais equilibrada, com apenas dois break points no duelo, sem quebras. Soberano no tie-break, Kyrgios encerrou sua grande campanha em Marselha sem perder sets e com uma sequência de 47 games sem sofrer quebras.

"Acho que saquei muito bem, muito bem mesmo aqui. Assim, pude colocar bastante pressão nos meus oponentes", comentou o australiano. "Eu não esperava vencer aqui nesta semana, depois de tirar umas semanas de folga. Mas desde o primeiro jogo eu comecei a jogar bem e ganhei confiança", afirmou.