Ladrões roubam R$ 360 mil de tenista russa

Uma das principais tenista do ranking da WTA, a russa Anna Chakvetadze teve sua casa roubada por cerca de seis homens, na madrugada desta terça-feira, a região Sudeste de Moscou, de acordo com a polícia local. "O roubo foi feito por cinco ou seis desconhecidos, que utilizavam máscaras. Eles subiram a cerca da casa de campo e amordaçaram os pais da tenista.", disse um porta-voz da polícia, que concluiu. "Levaram dinheiro e objetos de valor estimado em US$ 200 mil (cerca de R$ 360 mil)." A tenista, de acordo com o presidente da Federação Russa de Tênis, Shamil Tarpishchev, Anna Chakvetadze não sofreu ferimento algum. "O mais importante que é ninguém ficou ferido. Eu já conversei com a Anna, que parecia conformada com a situação."