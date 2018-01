Lançamento de selo emociona Guga Desde criança, o tenista Gustavo Kuerten tinha uma fascinação pelos selos. Chegou até mesmo a fazer uma pequena coleção. E, por isso, demonstrou estar bastante emocionado nesta terça-feira à noite, na sede da APAE, em Florianópolis, onde os Correios realizou o lançamento do selo Guga. "Vou querer que muita gente mande cartas", disse Guga. "Gostei muito deste selo, que tem também o técnico Larri Passos, uma pessoa muito importante para minha carreira". Bem vestido, elegante, Guga participou com entusiasmo do lançamento do selo, carimbou um deles, pousou para muitas fotos e conversou bastante. O tenista viaja nesta quinta-feira para Stuttgart, na Alemanha, onde disputa um torneio na próxima semana. Contou que tem esperanças de repetir o sucesso do primeiro semestre deste ano a partir de agora, em que inicia uma nova fase. "Vou investir bastante em uma boa participação no US Open", disse Guga, referindo-se à disputa do quarto e último grand slam da temporada.