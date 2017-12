Lapentti avança à semifinal em Aracaju Sem brasileiros na etapa de Aracaju da Copa Petrobras, o título do torneio, com US$ 100 mil em prêmios, está entre dois sul-americanos - o equatoriano Nicolas Lapentti e o argentino Carlos Berloq - e dois europeus - o sérvio Boris Pashanski e o austríaco Daniel Koellerer. Campeão do ano passado, Lapentti garantiu um lugar nas semifinais com a vitória, nesta quinta-feira, sobre o italiano Gianluca Naso por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 6/3. Nesta sexta, terá pela frente Berloq. A outra semifinal reúne Pashanski e Koellerer. A final do torneio acontecerá no sábado.