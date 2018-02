Lapentti conquista título em Aracaju Ex top ten do ranking mundial - foi sexto colocado na ATP - o talentoso tenista equatoriano Nicolas Lapentti quebrou um jejum de mais de dois anos sem títulos, ao conquistar o troféu da 5.ª etapa da Copa Petrobras, em Aracaju (SE). Na decisão, em um domingo de sol forte e agitada torcida, bateu o brasileiro Júlio Silva por 6/2 e 6/2. "Aracaju vai ficar guardado em minha memória", disse Lapentti para alegria do público local. "Desde Saint Poelten em 2002, não vencia um torneio." Curiosamente esta conquista veio na semana em que Lapentti passou a treinar com o argentino Alejandro Gattiker. "Temos 100% de aproveitamento, com zero derrotas até agora." ara Júlio Silva, a derrota não foi assim tão amarga. Com a boa campanha em Aracaju, ganhou um prêmio de US$ 4,2 mil e somou 42 pontos no ranking mundial, que deve ajudá-lo a melhorar sua classificação. A etapa da Copa Petrobras de Aracaju deixará boa herança para o tênis na cidade. Animado com a competição, o governador de Sergipe, João Alves Filho, assinou documento durante a cerimonia de premiação do torneio, para construção de um estádio definitivo na praia de Atalaia. complexo existente já é bem interessante com dez quadras, algumas sintéticas e outras de saibro, abertas ao público.