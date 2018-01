Lapentti e Costa na final na Áustria O equatoriano Nicolás Lapentti e o espanhol Albert Costa irão fazer a final do Torneio de Kitzbuehel, neste domingo, na Áustria. Nas semifinais disputadas hoje, Lapentti derrotou Galo Blanco (Espanha) por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4. Já Costa superou o argentino Guillermo Coria também por 2 a 0 (7/5 e 6/3). Aos 26 anos, Albert Costa busca o seu quarto título no Torneio Kitzbuehel - venceu também em 95, 98 e 99. No duelo com Lapentti, o tenista espanhol leva vantagem: ganhou três dos quatro confrontos.