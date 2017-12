Lapentti é eliminado em Buenos Aires O equatoriano Nicolas Lapentti causou a grande surpresa do dia no Torneio de Buenos Aires. Em jogo da primeira rodada, nesta terça-feira, ele foi eliminado pelo argentino Juan Monaco, tenista juvenil de apenas 19 anos que recebeu um convite para disputar a competição e ocupa atualmente a 223ª posição do ranking mundial. O jogo terminou em 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/1. Em outros jogos desta terça-feira no torneio, que distribui US$ 380 mil em prêmios, o francês Olivier Patience ganhou do espanhol Albert Portas por 6/4 e 6/3 e o argentino Mariano Zabaleta venceu o francês Jean-Rene Lisnard com um duplo 6/4.