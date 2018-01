Lapentti é eliminado em Estoril Depois da eliminação de Michael Chang logo na estréia, o torneio de Estoril, em Portugal, proporcionou hoje mais uma surpresa. O tenista equatoriano Nicolas Lapentti - sétimo cabeça-de-chave - foi derrotado pelo argentino Guillermo Coria logo na primeira rodada. Coria venceu por dois sets a zero, parciais de 7/6 (11/9) e 6/0. Ainda pela primeira rodada, o eslovaco Karol Kucera bateu o russo Nikolay Davydenko em dois a zero - 6/3 e 7/6 (7/3). No torneio feminino, também pela primeira rodada, a espanhola Magui Serna venceu Barbara Rittner (AUT) em 6/3 e 6/4. A russa Elena Bovina derrotou Daily Randriantefy (MAC) por 6/1 e 6/0 e a eslovaca Tina Pisnik venceu a portuguesa Ana Nogueira em 6/3 e 7/5.