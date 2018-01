Lapentti é eliminado em Munique O tenista equatoriano Nicolás Lapentti deu adeus ao Torneio de Munique após ser derrotado nesta sexta-feira pelo checo Radek Stepanek por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5) e 6-2, nas quartas-de-final da competição que distribui US$ 380 mil em prêmios. Nos demais jogos do dia, o alemão Rainer Schuettler venceu o espanhol Francisco Clavet por 2 sets a 1 enquanto o russo Mikhail Youzhny venceu o alemão Tommy Haas por 6-2 e abandono.