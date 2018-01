Lapentti é eliminado em Munique O tenista equatoriano Nicolas Lapentti foi eliminado nesta terça-feira na segunda rodada do Torneio de Munique, ao ser derrotado pelo inglês Tim Henman por dois sets a um. Cabeça-de-cahve n?mero 7, Henman venceu com parciais de 7-5, 4-6 e 6-1. A rodada teve ainda a vitória do francês Jean-René Lisnard sobre o holandês Martin Verkerk (6-2, 6-4) e do israelense Harel Levy sobre o dinamarquês Kenneth Carlsen (6-3, 6-1). Além disso, o holandês Raemon Sluiter passou pelo italiano Renzo Furlan (7-5, 6-4). O Torneio de Munique divide 380 mil euros em prêmios.