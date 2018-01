Lapentti é eliminado na estréia em Lyon O tenista equatoriano Nicolas Lapentti foi eliminado nesta segunda-feira na estréia no Torneio de Lyon, ao ser derrotado pelo croata Ivan Ljubicic por dois sets a zero, com parciais de 6-2 e 7-6 (7-3). A surpresa da primeira rodada ficou por conta da vitória do russo Mikhail Youzhny sobre o espanhol Félix Mantilla. Quarto cabeça-de-chave do torneio, Mantilla perdeu com parciais de 6-3 e 7-6 (7-2). Na próxima rodada, o russo vai enfrentar o eslovaco Dominik Hrbaty, que venceu o espanhol Rafael Nadal também em dois sets: 6-3 e 7-5. A rodada teve ainda a vitória do belga Olivier Rochus sobre o francês Thierry Ascione. Rochus sofreu, mas venceu por 2 sets a 1, com parciais 3-6, 7-6 (7-4) e 6-3.