Lapentti e Haas avançam em Hamburgo O tenista equatoriano Nicolas Lapentti estreou com vitória no Masters Series de Hamburgo, torneio que distribui US$ 2,9 milhões em prêmios. Ele venceu nesta segunda-feira o italiano Filippo Volandri por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Outro que avançou foi o alemão Tommy Haas, depois do abandono do seu adversário, o norte-americano Vincent Spadea. Em outros jogos do dia, o armênio Sargis Sargsian derrotou o russo Nikolay Davydenko por 6/2 e 6/4, o alemão Florian Mayer eliminou o checo Jiri Novak por 7/6 (7/5), 3/6 e 6/4 e o georgio Irakli Labadze superou o argentino Juan Ignacio Chela por 6/0, 3/6 e 7/6 (7/1).