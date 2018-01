Lapentti elimina Ferrero na Áustria O tenista equatoriano Nicolás Lapentti frustrou hoje as esperanças do espanhol Juan Carlos Ferrero de chegar ao seu quinto título na temporada. Lapentti venceu Ferrero por 2 sets a 0, parciais de 7/6 e 6/2, em partida válida pelas quartas-de-final do Torneio da Áustria. ?Tenho tido um ano de altos e baixos. Precisava de um esforço extra para ganhar um partida importante e parece que consegui isso hoje?, afirmou o equatoriano. Nas semifinais, Lapentti enfrenta o espanhol Galo Blanco, que derrotou o romeno Andtei Pavel. Já o argentino Guillermo Coria, quinto cabeça-de-chave, avançou com facilidade para as semifinais do torneio, ao vencer o austriaco Stefan Koubek em dois sets - 6/4, 6/0. Na próxima rodada, Coria vai enfrentar o espanhol Albert Costa, que eliminou o norte-americano Hugo Armando por 6/4 e 6/4.