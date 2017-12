Lapentti eliminado na estréia em Paris O tenista equatoriano Nicolas Lapentti teve vida curta no Masters Series de Paris-Bercy. Nesta terça-feira, ele foi derrotado pelo espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 1, de virada. Lapentti começou melhor e venceu o primeiro set no tie-break por 6-7 (5), mas permitiu a reação do espanhol, que ganhou os dois sets seguintes, por 7-5 e 7-5. Também pela primeira rodada, o francês Jean-Rene Lisnard derrotou o seu compatriota Nicolas Mahut em três sets: 6-3, 1-6 e 7-6 (5). O também francês Arnaud Clement bateu o alemão Nicolas Kiefer: 6-4, 1-6, 7-6 (6). O norte-americano Taylor Dent venceu o francês Sebastien Grosjean por 6-4 e 7-6 (4) e o bielo-russo Max Mirnyi passou pelo chileno Nicolas Massu (6-2 e 6-3). Já pela segunda rodada, a surpresa foi a vitória do checo Tomas Berdych sobre o argentino Guillermo Coria (6-4 e 6-2). O russo Nikolay Davydenko eliminou o britânico Greg Rusedski num duplo 6-2 e o servio-montenegrino Novak Djokovic derrotou o argentino Mariano Puerta. As parciais foram de 6-3 e 7-6 (9).