Lapentti na final do Villa Lobos O equatoriano Giovanni Lapentti é o primeiro finalista do Aberto de São Paulo. Neste sábado, no Parque Villa Lobos, derrotou o argentino Edgardo Massa por 3/6, 6/4 e 6/1. Esta é a primeira vez que o equatoriano chega à decisão desse torneio e foi beneficiado pelo fato de o argentino ter sofrido muito com o forte calor. No terceiro set Massa apelou para atendimento médico para descansar, mas não conseguiu manter o mesmo nível de jogo. Lapentti já foi campeão no Brasil no ano passado no torneio de Campos do Jordão e espera repetir a dose agora em São Paulo.