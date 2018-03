Lapentti vai às quartas em Bastad O tenista equatoriano Nicolas Lapenti garantiu nesta quarta-feira sua vaga nas quartas-de-final do Torneio de Bastad, na Suécia, ao derrotar o romeno Adrian Voinea por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número seis, Lapenti venceu com parciais de 6-4 e 7-6 (5). Nas quartas-de-final, Lapenti vai enfrentar o espanhol Rafael Nadal, que eliminou seu compatriota, Albert Portas, ao vencer também em dois sets, com parciais de 6/0 e 6/4. A terceira rodada será completada ainda hoje com as partidas entre o sueco Bjorn Rehnquist e o argentino Mariano Zabaleta e, o confronto entre o russo Mijail Youzhny contra o também argentino Franco Squillari.