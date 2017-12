Lapentti vai às quartas em Miami O equatoriano Nicolas Lapentti é o primeiro tenista a garantir vaga nas quartas-de-final do Master Series de Miami. Nesta terça-feira, Lapentti derrotou o romeno Adrian Voinea por dois sets a um, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3. Na próxima rodada, o equatoriano vai enfrentar o vencedor do confronto entre o sueco Thomas Johansson, e o norte-americano Andre Agassi.