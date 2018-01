Lapentti vence e empata disputa O jogo de Guga diante do equatoriano Nicolas Lapentti foi para decisão no terceiro set. Depois de ter vencido, até com certa facilidade, a primeira série por 6/4, Guga perdeu um segundo set muito equilibrado, com pouco mais de uma hora de duração (63 minutos) no tiebreak, com 7/6 (8/6). Guga chegou a ter boas chances neste tiebreak. Tinha dois saques na mão, com vantagem de 5 a 4 e dependia apenas de seus serviços para ganhar a vaga nas semifinais do ATP Tour de Stuttgart. Lapentti mostrou não ser assim um adversário tão fácil, como os dois primeiros do torneio, e soube reagir para colocar boas bolas e levar a decisão para o terceiro set.