Lapentti vence Moyá em Stuttgart O tenista equatoriano Nicolás Lapentti começou bem sua participação no Master Series de Stuttgart. Lapentti venceu o espanhol Carlos Moyá, de virada, por dois sets a um, na estréia dos dois no torneio. As parciais foram de 4/6, 6/1 e 6/3. A rodada de abertura teve ainda os seguinte resultados: Wayne Ferreira (África do Sul) venceu Dominik Hrbaty (ESL) por 6-4, 2-6, 6-4. Bohdan Ulihrach (Rep. Checa) venceu Andreas Vinciguerra (SUE) por 6-3, 6-2 Sjeng Schalken (HOL) venceu David Prinosil (ALE) por 6-2, 6-4 Axel Pretzsch (ALE) venceu Albert Portas (ESP) 6-3, 4-6, 6-3 Mark Philippoussis (AUS) venceu Alberto Martín (ESP) 6-3, 3-6, 6-3 Max Mirnyi(BLR) venceu Olivier Rochus (BEL) 7-6 (7/6), 6-2 Albert Costa (ESP) venceu Nicolas Kiefer (ALE) 3-6, 6-0, 7-6 (7/6) Julien Boutter (FRA) venceu Greg Rusedski (ING) 6-3, 6-4.