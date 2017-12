Lapentti vence Zabaleta em São Paulo O tenista equatoriano Nicolas Lapentti venceu o argentino Mariano Zabaleta por dois sets a zero, no jogo que fechou a primeira rodada do Tênis Espetacular - torneio de exibição que reúne seis dos melhores tenistas sul-americanos, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Lapentti, 57º do ranking, venceu com parciais de 6/3 e 7/6 (7-4). Com a vitória, Lapentti lidera o Grupo A . Apenas os campeões de cada chave disputam o título no sábado. Na abertura da rodada, o brasileiro Flávio Saretta venceu o argentino Gaston Gaudio pelo Grupo "B". Nesta quinta-feira, Zabaleta joga suas esperanças no torneio diante de Gustavo Kuerten, a partir das 20 horas. Já Lapentti aguarda o resultado do jogo para decidir quem vai para a final: na sexta enfrentará também às 20 horas o mesmo Guga.