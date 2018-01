Lappenti é campeão na Áustria O tenista equatoriano Nicolas Lappenti conquistou neste sábado o título do Torneio S. Poelten, na Áustria, ao derrotar na final o espanhol Fernando Vicente. Lappenti venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h45minutos. ?Esse título foi uma surpresa para mim, já que não vinha bem nos torneios no saibro. Eu queria apenas me preparar bem para Roland Garros?, explicou o tenista. O torneio austríaco é o último no saibro, antes de Roland Garros.