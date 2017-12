Larri, o braço forte que ampara Guga O técnico Larri Passos é conhecido entre os tenistas como um sargentão, que não dá moleza. Aquele que pega no pé, não dá sossego, exige dedicação integral. Mas todos reconhecem que, talvez se não fosse o braço forte do técnico Guga não gostasse tanto de tênis, não chegasse aos três títulos de Roland Garros, ao número 1 do mundo. Contam também que depois de ganhar o primeiro título em Paris, os dois abraçados e aos berros prometiam um para o outro que nunca mudariam de comportamento. Foi um pacto. Leia mais no Jornal da Tarde