Larri Passos ironiza "críticos" de Guga Certamente irritado com o que leu nas últimas semanas, o técnico de Guga, Larri Passos, não escondeu seus sentimentos. Ao fim da vitória do tenista brasileiro sobre Bohdan Ulirach, o treinador aproveitou o foco da imagem da TV francesa para dar um recado: com o dedo indicador apontou que Guga é o número 1 e a seguir fez sinal pedindo silêncio, como que exigindo o fim das críticas.