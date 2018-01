Larri pode dirigir Brasil na Copa Davis O presidente da CBT, Jorge Rosa, só espera uma conversa final entre os jogadores, para anunciar, até o fim de semana, o nome de Larri Passos como novo técnico da equipe brasileira da Copa Davis. Desta vez, os próprios integrantes do time, como Gustavo Kuerten, Ricardo Mello, Flávio Saretta e André Sá que escolheram o nome do capitão. Rosa explicou que o possível afastamento de Fernando Meligeni como vice-presidente técnico da entidade estava claro desde o momento em que o tenista assumiu o cargo. "O Fernando disse que estava a espera de fechar um negócio que lhe tomaria muito tempo e, por isso, sempre deixou em aberto a possibilidade de não seguir no cargo por muito tempo", contou Rosa. "Acho que dentro de uns 15 dias, o Meligeni terá uma posição, mas vai continuar ao nosso lado, mesmo que não possa ter uma participação tão efetiva como gostaria." Além de resolver os problemas técnicos, Rosa recebeu boas notícias do Tribunal de Contas da União e em breve deverá ter liberada verba da Lei Agnelo Piva, pelo COB. Falta à CBT buscar certidões negativas e regularizar o pagamento de impostos em aberto.