Larri pode treinar Nicolas Massu Larri Passos, o ex-treinador de Gustavo Kuerten, pretende voltar ao circuito profissional e estaria estudando duas propostas de trabalho, segundo informa a agência Dpa, nesta quarta-feira. Larri estaria analisando a possibilidade de dirigir o chileno Nicolas Massu - ganhador de duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. A segunda opção seria o inglês Andew Murray, de apenas 18 anos, e uma das novas esperanças do tênis britânico. ?Estou procurando algum tenista jovem, com entusiasmo para trabalhar?, disse o treinador à agência. ?Eu gosto muito desse universo do tênis e estou à procura de um jogador com uma proposta de trabalho que valha a pena?, acrescentou ele, em Paris, onde está sendo disputado o Torneio de Roland Garros e onde se encontrou com Guga pela primeira vez em três mêses. Larri garante estar em ótima forma física e acredita que ainda possa ser útil. "Estou no melhor de minha forma, olha só?, disse ele, indicando o abdômen. ?Já recebi propostas para voltar, mas nenhuma delas me seduziu?, revelou Larri Passos, que trabalho com Guga por uma década de meia. No início deste ano, Guga voltou ao circuito sem treinador, mas logo em seguida, acertou com o técnico argentino Hernán Gumy. Na semana passada Massú anunciou o fim do acordo com seu treinador, Patrício ?Pato? Rodriguez - seu técnico durante vários anos. Murray também acaba de se separar de seu treinador o colombiano-español William Alvarez. "Nós fomos muito bem nos primeiros meses juntos, mas depois as coisas começaram a ficar complicadas. Ele já tem 70 anos e era muito solitário para mim estar apenas com ele nos torneios?, disse Murray ao jornal "Daily Mail" de Londres.