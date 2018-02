Larri treina Guga em vários horários Como não sabe ainda o horário em que Gustavo Kuerten vai estrear no Masters Series de Miami, sábado, e como as condições são muito diferentes em jogos durante o dia ou à noite, o técnico Larri Passos vem programando treinos em vários horários para seu pupilo no Crandon Park. Durante o dia, há muita umidade e um calor perto do insuportável. À noite, a temperatura é mais agradavel, mas também a velocidade da bolinha e da quadra é diferente. Em Miami, o torneio tem um formato diferente e as grandes estrelas só estréiam no primeiro fim de semana. Até agora, ainda é um suspense a participação de Andre Agassi. Depois de ter desistido de Indian Wells por causa de uma lesão no ombro, há rumores de que o tenista também possa deixar o torneio de Miami.