Larsson vence na estréia em Estocolmo O sueco Magnus Larsson foi bem na estréia no Torneio de Estocolmo. Nesta terça-feira, Larsson derrotou no norte-americano Bob Bryan por dois sets a zero - parciais de 6/4 e 7/5. Também pela primeira rodada, o finlandês Jarkko Nieminen venceu o dinamarquês Kristian Pless por 7/6 (7-1) e 6/3.