Leandro, o aprendiz de Guga A raquete e a bolinha de tênis que ganhou há três anos, mais as partidas que assistia e o noticiário sobre Gustavo Kuerten, o Guga, na tevê, foram o estímulo que Leandro Oliveira da Cruz, hoje com 15 anos, precisava para jogar, todas às tardes, após as aulas ? cursa o segundo colegial na Escola Beatriz Quadros Leme ?, na ?rua do Jorge?, como define a Rua Paulo Guastine. Foi nessa rua que o tenista e professor Jorge Nascimento, de 32 anos, desenhou a primeira quadra para as crianças do Capão Redondo e realizou a primeira edição do Favela Open, em 1995. Neste domingo, Leandro, ganhou a 7ª edição do torneio, após derrotar Henrique Leite, com uma ?deixadinha? numa subida à rede, na ?quadra central?, montada no piso de terra do campo de futebol. A quadra foi riscada com um pedaço de madeira no campo, a rede presa por pedras grandes e pesadas e a cadeira do juiz era um balde de boca para baixo, colocado em cima de uma tábua sobre cavaletes. O pessoal da ?pelada? do domingo teve de esperar até às 10h30 ? enquanto Jorge fazia a cerimônia de entrega dos troféus pintavam as linhas de cal demarcando o campo na terra para o futebol. Antes de pegar seu prêmio, Leandro ouviu o ?sermão? do professor Jorge, o idealizador do projeto que não é institucionalizado (não tem vínculo com nenhuma entidade), mas vem criando uma rede informal de solidariedade entre pessoas ligadas ao tênis ? patrocinadores, donos e frequentadores de academia, jogadores, amantes do esporte... ?Tem de estudar e não pode disperdiçar a chance. Vai ganhar material escolar, tênis, roupa, uma oportunidade... Mas não pode chegar atrasado, tem de se esforçar...?, disse Jorge. Leandro ouviu com atenção e garantiu que dessa vez vai agarrar a chance. O garoto, de 1,63 m e 50 quilos, que mostrou habilidade para jogar tênis, já havia ganho uma das edições do Favela Open, mas desistiu de seguir adiante por não conseguir conciliar a escola, pela manhã, com o trabalho de catador de bolinhas e as aulas de tênis na academia, à tarde e à noite. ?Eu chegava muito tarde em casa. Agora vou estudar à noite e ir a academia de manhã. Sei que vai ser bom. Vou ajudar minha família (tem cinco irmãos e o pai é porteiro) e tentar aprender tênis?, afirmou Leandro, que tem Guga como ídolo. Nesta segunda-feira, 40 crianças que participaram do Favela Open ? com bom comportamento e que freqüentam a escola ? vão passar o dia na Academia Match Ball, na Vila Olímpia, ganhar kit de material escolar, mochila, tênis, lanche, bombom, panetone, patrocinados por Jorge Pierre Kolanian, comerciante do ramo de calçados e proprietário da academia, e a ajuda de alguns amigos voluntários. Os garotos ? muitos jogaram o Favela Open de chinelo havaiana ? vão conhecer o ambiente do tênis profissional, com quadras de piso sintético. ?Muitos instrutores de São Paulo ? acho que a maioria ? foram catadores de bolinha. No mínimo, isso é um embrionamento de uma profissão?, afirma Pierre, observando que os instrutores têm bons salários e padrão de vida. Um garoto pode ganhar R$ 5,00 por hora como catador de bolinha e RS$ 15,00 por hora como rebatedor. ?Um catador pode conseguir 3 salários mínimos por mês, o que é mais que muitos pais desses meninos ganham e ainda aprender a jogar.? Leandro deixou o campo de futebol, ou a quadra central do Capão Redondo, com o emprego de catador, o patrocínio da marca canadense Campeñion (que está entrando no mercado da América do Sul com seus produtos), e o compromisso do empresário José Ricardo Bilezikjian, da área de embalagens, de pagar um salário mínimo por mês ao menino durante todo o ano de 2003. Os meninos vão sendo apadrinhados pelos amantes do tênis, observa Jorge, que sonha, em 2003, em fazer um circuito com garotos de dez favelas de São Paulo e ?ainda tirar um Guga do Favela Open, que, um dia chegue a figurar entre os 20 melhores do ranking?. Saídos das ?aulas? de tênis das ruas do Capão Redondo, estimuladas pelas doações de bolinhas e raquetes e o apoio do professor Jorge, Augusto Leite, de 16 anos, catador de bolinha na Play Tennis (irmão mais velho do vice-campeão de ontem, Henrique), e Diego Silva, de 13 anos, vivem do esporte. Os dois disputam torneios da federação, são catadores e participam de jogos contra aprendizes ou jogadores amadores de tênis. A carteirinha na federação, uniforme, tranporte ou inscrições para competir desses meninos vem da ajuda de pessoas que jogam tênis. ?Eu me mantenho ocupado o dia todo e ganho dinheiro, o que é bom?, afirma Augusto. Acha que para ser profissional teria de ter começado mais cedo, mas entende que pode ser um instrutor e quer cursar a faculdade de Educação Física. Augusto, que vive a realidade do bairro, comenta que das centenas de crianças que participaram do Favela Open, apenas 10% vão estar jogando tênis no dia seguinte, na rua ? parte delas mal sabe segurar a raquete e tem dificuldade para rebater a bola. Mas outras, como Leandro, mostram muita habilidade, e podem adotar o tênis como um caminho. ?Eles levam vantagens materiais (cestas básicas, tênis, roupas, etc), mas, principalmente, a visão de que existem outros esportes além do futebol?, observa Jorge, que também passou sua infância no Capão Redondo e foi catador de bolinha antes de formar-se professor no exterior e voltar para devolver à comunidade um pouco do que aprendeu. LUTO - Alcides Procópio, tenista, empresário, dirigente e promotor, que se dedicou por seis décadas ao tênis, morreu, neste domingo, aos 86 anos, no Hospital São Luiz, por falência múltipla dos órgãos. O enterro será às 10 horas desta segunda-feira, no Cemitério da Consolação, em São Paulo.