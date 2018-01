Leipzig: Myskina vence e vai à final A russa Anastasia Myskina venceu, neste sábado, a belga Kim Clijsters por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 5/7 e 7/6 e classificou-se para a final do Torneio de Leipiz, na Alemanha, que distribui prêmios de US$$ 585 mil. Myskina, que foi a campeã do Brasil Open, disputada na Bahia, há duas semanas, subiu da 58ª a 12ª posição no ranking da WTA este ano. ?Meu objetivo é fechar 2002 entre as dez melhores tenistas do mundo?, afirmou a russa. A outra partida semifinal será disputada entre a norte-americana Serena Williams, a número 1 do ranking, e a belga Justine Henin, a número 6.