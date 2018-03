Lembranças de Roland Garros animam Guga A atmosfera de Roland Garros e o fascínio por este especial torneio já começam a tomar conta das emoções de Gustavo Kuerten. Pela primeira vez, Guga treinou este ano na quadra central e, em meio as arrumações, lavagens de arquibancadas e barulho e sob os olhos dos funcionários da limpeza e de alguns torcedores, confessou que este clima pode ajudar muito a levantar seu ânimo numa temporada européia de saibro nada convincente. "É sempre muito bom entrar nesta quadra. Não há como não rever as boas lembranças em um torneio super especial para mim", contou Guga, com emoção, nesta quarta-feira. "Mas agora é pensar na rotina de sempre, treinar muito, acostumar bem as condições do torneio e esperar jogar bem melhor do que venho jogando nas últimas competições." Para manter acesa a esperança, o técnico Larri Passos chegou à quadra com uma caixa de bolas. O carregamento já demonstrava o que estaria para vir. Muitas raquetadas, especialmente na direita de Guga. E exigente como sempre, usou uma frase para definir o momento e as perspectivas. "No dia 8 (data da final de Roland Garros), o Guga vai estar 100%", disse o treinador. Enquanto isso, no torneio qualifying de Roland Garros, o Brasil perdeu a chance de ter mais um jogador na chave principal. Alexandre Simoni caiu na segunda rodada diante do argentino Sérgio Roitman por 6/4 e 7/6 (7/3). Assim, o Aberto da França terá apenas três jogadores brasileiros: Guga, André Sá e Flávio Saretta. Em St. Poelten, na Áustria, Saretta mostrou que pode mesmo fazer um bom Roland Garros. Com uma vitória arrasadora sobre Irakli Labadze, da Geórgia, por 6/1 e 6/1, passou para as quartas-de-final e hoje desafia Martin Werkerk para tentar repetir a campanha do ano passado, quando chegou as semifinais.