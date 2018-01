Lentidão é problema para Guga no circuito O tênis mudou muito em três anos: está muito mais veloz. Gustavo Kuerten mesmo admitiu isso quando chegou para jogar o ATP da Costa do Sauípe, em quadra dura, em setembro, na Bahia. O tenista perdeu nas semifinais para o alemão Rainer Schuettler. A torcida ficou frustrada ? ele não conseguiu defender seu título do ano anterior. ?Sinto dificuldade nesse lado. Vou tentar melhorar, estou conversando com as pessoas, falei com o Per Basthold, fisioterapeuta da ATP, e vou ver as melhores opções para buscar uma boa forma.? Leia mais no Jornal da Tarde