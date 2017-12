Lesão afasta Ríos por três meses O tenista Marcelo Ríos definitivamente parece não viver os melhores dias de sua vida tanto dentro quanto fora de quadra. Depois das eliminações nas competições em que disputou este ano e problemas com a polícia (briga na festa do Aberto de Roma), ele sofreu nesta segunda-feira um rompimento nos ligamentos do tornozelo enquanto fazia exercícios físicos em uma academia e deve ser operado ainda hoje, em clínica particular. Com a cirurgia, o tenista número 1 do Chile deve ficar de fora das quadras por três meses.