Lesão afasta Venus por três semanas Um dia depois de ter sido eliminada na estréia do Torneio de Dubai na segunda-feira, a tenista norte-americana Venus Williams anunciou que sofre com uma lesão no estômago e vai ficar três semanas afastadas dos torneios da WTA. ?Ainda que tivesse vencido o segundo set (ela perdeu por 7/5 e 7/6 (8/6), não sei se haveria continuado?, disse colocando em dúvida sua participação no Torneio de Miami, previsto para começar no próximo dia 23.