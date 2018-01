Lesão em joelho tira Nadal de Umag Depois de ganhar o título do ATP de Stuttgart, na Alemanha, o oitavo na temporada, o espanhol Rafael Nadal anunciou, nesta segunda-feira, a desistência do torneio de Umag, na Croácia, por causa de dores no joelho, agravadas após a vitória sobre o argentino Gastón Gaudio, neste domingo. ?Rafael me ligou de Stuttgart e disse que sentia muito, mas que não poderia jogar por causa de uma lesão no joelho. Ele jogou as três últimas partidas com ajuda de injeções e falou que não podia mais tomar outras?, disse Slavko Rasberger, diretor do ATP croata. Com a saída de Nadal, o principal favorito ao título passa a ser o argentino Guillermo Coria. O brasileiro Gustavo Kuerten estreará contra o espanhol Tommy Robredo, nesta terça-feira.