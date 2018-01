Lesão nas costas, o carma de Saretta Uma já conhecida lesão nas costas tirou de Flávio Saretta a boa chance de passar, pela primeira vez, para a segunda rodada do Aberto da Austrália. O tenista brasileiro estava em vantagem diante do australiano Nathan Healey, tendo vencido os dois sets iniciais por 6-4 e 6-4. Mas voltou a sentir uma contratura muscular e depois de 1h54 na quadra desistiu do jogo com placar de 4-6, 4-6, 6-1 e 5-0. Recentemente, Saretta abandonou o Aberto de São Paulo por causa do mesmo problema. Também estava em condições de vitória diante do argentino Edgardo Massa. Por isso, o tenista tinha desistido de disputar o qualifying do Aberto da Austrália, mas ao receber a notícia de que havia entrado direto na chave, acabou viajando, mas não conseguiu mostrar o seu tênis.