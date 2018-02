Lesão nas costas obriga Hewitt a deixar Masters de Miami Uma lesão nas costas obrigou o tenista australiano Lleyton Hewitt a desistir do Masters Series de Miami, nesta sexta-feira, pouco antes do jogo pela segunda rodada contra o holandês Raemon Sluiter. O ex-número um do mundo sofreu com a mesma lesão durante a derrota na segunda rodada do Masters de Indian Wells para o sérvio Janko Tipsarevic, há menos de 15 dias. "Estou frustrado, mas minhas costas não melhoraram como eu gostaria desde a semana passada, o que está me frustrando", explicou Hewitt, 19.º colocado do ranking da ATP, que conquistou no início deste mês o Torneio de Las Vegas "Se continuasse, poderia agravar a lesão. E esta é a última coisa que eu precisaria nesse momento. Não quero entrar em quadra sabendo que não posso jogar o meu melhor." Hewitt, que estrearia diretamente na segunda rodada, foi substituído na chave pelo norte-americano Robert Kendrick para a partida contra Sluiter, algoz de Gustavo Kuerten na primeira rodada.